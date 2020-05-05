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05 Mayıs 2020, Salı
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’in gözü telefonda

Caner Erkin’in gözü telefonda

'ın indirim teklifini kabul etmeyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'in, 'den gelecek resmi teklifi beklediği öğrenildi.

'ın indirim teklifini kabul etmeyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'in, 'den gelecek resmi teklifi beklediği öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda kaptan Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren ve "Fenerbahçe'de güzel günlerim geçti. Şartlar uygun olursa dönmek isterim" diyen Caner, telefonun başında Fenerbahçe'nin kendisini aramasın bekliyor.
  1. 5.5.2020
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