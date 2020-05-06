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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Gençlerde ligin zirvesinde

Gençlerde Fenerbahçe ligin zirvesinde

'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım oldu. 2019-2020 sezonu baz alındığında sarı-lacivertli takım, yüzde 10 ile gençlere en çok zaman tanıyan takım oldu.

Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara en çok şans veren takım oldu. 2019-2020 sezonu baz alındığında sarı-lacivertli takım, yüzde 10 ile gençlere en çok zaman tanıyan takım oldu. Kanarya'yı yüzde yüzde 9,9 ile ve yüzde 9,6 ile takip etti. yüzde 2,7 ile 8'inci, ise yüzde 2,1 ile 9'uncu sırada yer aldı. Aytemiz ve 'te ise 21 yaş altında hiç oyuncu oynamadı
  1. 6.5.2020
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