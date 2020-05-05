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05 Mayıs 2020, Salı
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Borçsuzluk kağıdı ’ya iletildi

Borçsuzluk kağıdı UEFA’ya iletildi

yönetimi, futbolcularla ilgili mali konuları çözüme kavuşturdu. Geçen yıldan kalan 70 milyon lira ile bu yıla mahsup edilen 60 milyon lira olmak üzere toplam 130 milyon liralık ödeme yapıldı.

yönetimi, futbolcularla ilgili mali konuları çözüme kavuşturdu. Geçen yıldan kalan 70 milyon lira ile bu yıla mahsup edilen 60 milyon lira olmak üzere toplam 130 milyon liralık ödeme yapıldı. Rahat nefes alan yönetim, 'ya da borçsuzluk kağıdını iletti. Yönetim, hoca ve transfer işlerine yöneldi.
  1. 5.5.2020
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