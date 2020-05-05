Borçsuzluk kağıdı UEFA’ya iletildi
Fenerbahçe yönetimi, futbolcularla ilgili mali konuları çözüme kavuşturdu. Geçen yıldan kalan 70 milyon lira ile bu yıla mahsup edilen 60 milyon lira olmak üzere toplam 130 milyon liralık ödeme yapıldı.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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