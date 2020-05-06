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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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İdman öncesi corona testi

İdman öncesi corona testi

Corona virüsü nedeniyle ara verilen çalışmalara 45 gün sonra önceki gün başlayan 'de hazırlıklar dün de devam etti. Antrenman öncesi futbolculara ve tesislerdeki görevli personele corona virüsü testi yapıldı.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen çalışmalara 45 gün sonra önceki gün başlayan 'de hazırlıklar dün de devam etti. Sarı-lacivertliler, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarına gruplar halinde devam etti. 'nde 4'erli gruplar halinde tesislere gelen sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesi futbolculara ve tesislerdeki görevli personele corona virüsü testi yapıldı. Bu arada, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, bir futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Ankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
  1. 6.5.2020
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