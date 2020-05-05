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05 Mayıs 2020, Salı
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’ndan Erol Bulut tepkisi

Çavuşoğlu’ndan Erol Bulut tepkisi

'nin gündemindeki hocalardan ile ilgili kulübünün başkanı Hasan 'ndan ilginç bir açıklama geldi.

'nin gündemindeki hocalardan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili kulübünün başkanı Hasan 'ndan ilginç bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, "Bana herkes 'Erol Bulut, Fener'e gidecek mi?' diye soruyor. Bu sene bizde. Seneye ne olur bilmem. Artık bana bunu sormayın" ifadesini kullandı.
  1. 5.5.2020
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