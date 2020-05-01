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01 Mayıs 2020, Cuma
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Hedefteki isim

Hedefteki isim Gustavo Ayon

Beko, uzun yıllar forması giydikten sonra Zenit'e olan 'a kanca attı.

Beko, uzun yıllar forması giydikten sonra Zenit'e olan 'a kanca attı. Sarı-lacivertlilerin, 2.08'lik basketbolcuyla görüşmelere başladığı belirtilirken, 'in de bu oyuncuyla temasa geçtiği belirtildi. İki Türk ekibinin transferdeki bu yarışı, Avrupa'da da yankı uyandırdı.
  1. 1.5.2020
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