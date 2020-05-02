Vuslat için geri sayım

Uzun süren görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Ülkesinde bulunan Hırvat teknik adamın 10 gün içerisinde İstanbul'a gelip, imza atacağı ve çalışmaların devam etmesi halinde takımın başında idmanlara çıkacağı iddia edildi. 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeleri ilk günden bu yana sıkı şekilde takip eden Hırvat basını, dün de önemli bilgiler paylaştı. Nenad Bjelica'ya ulaşan TPORTAL, tecrübeli hocanın şu sözlerine yer verdi: "Evet, çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bir kişiyle görüştüğümü söyleyebilirim. Ancak bu konuda yeni olarak söyleyebileceğim tek şey bu. Gelişmeleri bekleyeceğiz."