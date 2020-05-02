Vuslat için geri sayım
F.Bahçe’nin büyük ölçüde anlaştığı Nenad Bjelica’nın 10 gün içerisinde İstanbul’a gelip, imza atacağı iddia edildi.
Uzun süren görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Ülkesinde bulunan Hırvat teknik adamın 10 gün içerisinde İstanbul'a gelip, imza atacağı ve çalışmaların devam etmesi halinde takımın başında idmanlara çıkacağı iddia edildi. 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeleri ilk günden bu yana sıkı şekilde takip eden Hırvat basını, dün de önemli bilgiler paylaştı. Nenad Bjelica'ya ulaşan TPORTAL, tecrübeli hocanın şu sözlerine yer verdi: "Evet, çarşamba gecesi Fenerbahçe'den bir kişiyle görüştüğümü söyleyebilirim. Ancak bu konuda yeni olarak söyleyebileceğim tek şey bu. Gelişmeleri bekleyeceğiz."
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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