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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Pancu'dan olay sözler!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takıma katılması muhtemel olan bir futbolcu için Beşiktaş'ın eski yıldızı Pancu'dan yorum geldi. Pancu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldız futbolcu için "Yetersiz" yorumunda bulundu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Mayıs 2020 Cuma 00:25
Güncelleme: 01.05.2020 00:50
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü, Süper Lig'in de ertelenmesine neden olmuştu.
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Lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, teknik direktör arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarına da start vermişti.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kanarya'da gündeme Stea Bükreş'te forma giyen Sırp futbolcu Planic gelmişti.
PANCU'DAN PLANIC YORUMU
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Steaua Bükreşli Bogdan Planic ile ilgili eski Beşiktaşlı Daniel Pancu'dan yorum geldi.
Pancu Digisport'a yaptığı açıklamada Sırp futbolcu Planic'in Fenerbahçe'nin seviyesinde bir isim olmadığını söyledi.