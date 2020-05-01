Haberler Galeri Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Pancu'dan olay sözler!

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız için Pancu'dan olay sözler!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takıma katılması muhtemel olan bir futbolcu için Beşiktaş'ın eski yıldızı Pancu'dan yorum geldi. Pancu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan yıldız futbolcu için "Yetersiz" yorumunda bulundu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Mayıs 2020 Cuma 00:25 Güncelleme: 01.05.2020 00:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





