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29 Nisan 2020, Çarşamba
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TBF Başkanı 'in canlı yayın konuğu oldu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Orlando Magic'in canlı yayın konuğu oldu

Başkanı , 'de bir dönem formasını giydiği 'in hesabında canlı yayına katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off'ta 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

Başkanı , 'de bir dönem formasını giydiği 'in hesabında canlı yayına katıldı.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off'ta 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

"TÜM ARKADAŞLARIMLA ARAM İYİYDİ"

Orlando'da her zaman iyi dostluklarının olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Marcin Gortat, Pietrus, JJ Redick ile çok iyi anlaştım ama genel olarak tüm takım arkadaşlarımla aram iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Orlando'nun her zaman ikinci evi olduğunu vurgulayarak, "Florida'yı özlüyorum, Orlando'yu özlüyorum. Umarım en yakın sürede her şey düzelir ve orada olurum." görüşlerine yer verdi.


  1. 29.04.2020
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