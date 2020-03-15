NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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'deki vaka sayısı 3'e çıktı

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

'de forması giyen , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Böylelikle Amerikan Basketbol Ligi'ndeki vaka sayısı 3'e çıktı.

'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen 'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.

Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan 'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

  1. 15.03.2020
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