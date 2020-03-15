Koronavirüs testi pozitif çıkan Donovan Mitchell konuştu! Testten sonra... - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler NBA Koronavirüslü yıldız konuştu! Testten sonra...

Koronavirüs testi pozitif çıkan konuştu! Testten sonra...

Koronavirüs testi pozitif çıkan Donovan Mitchell konuştu! Testten sonra...

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Amerika'yı da vurmuştu. NBA yıldızlarından , yapılan testin ardından koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Yıldız basketbolcu, yaşanan bu gelişmelerin ardından hayranlarına mesaj gönderdi.

yıldızı , koronavirüs için olduğu testte pozitif çıktıktan sonra, son durumunu açıkladığı bir videoda "iyi hissettiğini" söyledi.

Mitchell, şu ifadeleri kullandı:

"N'abersiniz millet. Donovan Mitchell burada. Desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok şey ifade ediyor. İyi hissediyorum. Her şey yolunda gidiyor. Uygun önlemleri alıyorum. Bana sağlık otoriteleri tarafından söylendiği gibi, yalnız kalmak durumundayım, bu yüzden burada bütün gün tek başıma video oyunları oynuyorum. Sahaya dönmek ve dünyanın en iyi taraftarları önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sizlerin önünde oynamayı gerçekten özledim ve yakında görüşürüz."

Mitchell ve takım arkadaşı Rudy Gobert'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Mets için oyuncu ilişkileri ve toplum sosyal yardımının direktörü olan Mitchell'in babası için, virüs testi negatif sonuç vermişti.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 12:38
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