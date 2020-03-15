Koronavirüs testi pozitif çıkan Donovan Mitchell konuştu! Testten sonra...
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Amerika'yı da vurmuştu. NBA yıldızlarından Donovan Mitchell, yapılan testin ardından koronavirüse yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Yıldız basketbolcu, yaşanan bu gelişmelerin ardından hayranlarına mesaj gönderdi.
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, koronavirüs için olduğu testte pozitif çıktıktan sonra, son durumunu açıkladığı bir videoda "iyi hissettiğini" söyledi.
Mitchell, şu ifadeleri kullandı:
"N'abersiniz millet. Donovan Mitchell burada. Desteğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok şey ifade ediyor. İyi hissediyorum. Her şey yolunda gidiyor. Uygun önlemleri alıyorum. Bana sağlık otoriteleri tarafından söylendiği gibi, yalnız kalmak durumundayım, bu yüzden burada bütün gün tek başıma video oyunları oynuyorum. Sahaya dönmek ve dünyanın en iyi taraftarları önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sizlerin önünde oynamayı gerçekten özledim ve yakında görüşürüz."
Mitchell ve takım arkadaşı Rudy Gobert'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Mets için oyuncu ilişkileri ve toplum sosyal yardımının direktörü olan Mitchell'in babası için, virüs testi negatif sonuç vermişti.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 12:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Donovan Mitchell konuştu! Testten sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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