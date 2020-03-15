Immobile'den koronavirüs isyanı: "Git bunu ölenlerin ailesine söyle!"

İngiltere'de yapılan bir show programında doktor Christian Jessen'in İtalyanların dinlenmek için koronavirüsü bahane ettiğini dile getirmesine Immobile'den büyük bir tepki geldi.

Doktor Christian Jessen, katıldığı bir show programında "Bunu söylemek biraz ırkçı olabilir ama İtalyanları bilirsiniz, bir bahane bulurlar ve işi biraz yavaşlatırlar ve uzun bir siesta yaparlar" dedi.

"GİT BUNLARI ONLARA SÖYLE!"

Christian Jessen'in bu sözlerine en sert tepkiyi Lazio'nun İtalyan forveti Ciro Immobile'den geldi. Doktor Jessen'e tepkisini "küfürlü" bir şekilde dile getiren Immobile, "Bu söylediklerini git ölen insanların akrabalarına ya da hastanede bu virüsle savaşan binlerce insana söyle" ifadelerini kullandı.

İtalya'da Coronavirus'tan son üç hafta içinde meydana gelen ölüm sayısı şu anda 1.266'ya ulaştı ve virüsten kurtulan/kurtulmak için mücadele eden insanların sayısı 14 bin 955 olarak belirledi.