Türk Telekom 81 - 103 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 103-81 yendi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini elde etti. Play-off yarışında yara alan Başkent ekibi ise 12. kez yenildi.
Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes'e Türk Telekom dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Periyodun ilk 5 dakikası 16-8 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'un 3 sayı çizgisinin dışından 5 isabet sağlayarak rakibinin farkı açmasını engellediği periyot, Anadolu Efes'in 27-21 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyotta da dış atışlarda yüzdeli oynayan Türk Telekom, 13. dakikada 30-29 öne geçti. Pota altına etkili olan ve hızlı hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 49-41 önde giren taraf oldu.
Üçüncü periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, etkili oyununu sürdürüp, 25. dakikada 20 sayılık (46-66) farka ulaştı. Karşılıklı basketlerin ardından 3. periyot 76-59 misafir ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Dördüncü periyoda Metin Türen'in isabetli dış atışlarıyla başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 34. dakikası 87-62 misafir ekibin üstünlüğüyle geçildi. Ankara ekibinin bütün oyuncularının skoru değiştirdiği, Anadolu Efes'in ise büyük bölümünü üstün oynadığı karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 103-81 kazandı.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk
TÜRK TELEKOM: Johnson 4, Akif Egemen Güven 10, Enes Berkay Taşkıran 20, Kadji 10, Campbell 6, Polat Kaya 8, Metin Türen 14, Harris 6, Ercan Bayrak 1, Efe Beşok 2
ANADOLU EFES: Singleton 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 14, Pleiss 7, Micic 19, Anderson 5, Beaubois 5, Yiğitcan Saybir 10, Doğuş Balbay 11, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 2, Ömer Can İlyasoğlu 8, Sertaç Şanlı 17
1. PERİYOT: 21-27
DEVRE: 41-49
3. PERİYOT: 59-76
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 25.29 Kadji (Türk Telekom)
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 20:33
- Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasından dikkat çeken kareler
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
- Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''
- Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türk Telekom 81 - 103 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.