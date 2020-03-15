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15 Mart 2020, Pazar
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81 - 103 | MAÇ SONUCU

Türk Telekom 81 - 103 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında , deplasmanda 'u 103-81 yendi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini elde etti. Play-off yarışında yara alan Başkent ekibi ise 12. kez yenildi.

Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan 'e dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Periyodun ilk 5 dakikası 16-8 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'un 3 sayı çizgisinin dışından 5 isabet sağlayarak rakibinin farkı açmasını engellediği periyot, Anadolu Efes'in 27-21 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta da dış atışlarda yüzdeli oynayan Türk Telekom, 13. dakikada 30-29 öne geçti. Pota altına etkili olan ve hızlı hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 49-41 önde giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, etkili oyununu sürdürüp, 25. dakikada 20 sayılık (46-66) farka ulaştı. Karşılıklı basketlerin ardından 3. periyot 76-59 misafir ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Dördüncü periyoda 'in isabetli dış atışlarıyla başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 34. dakikası 87-62 misafir ekibin üstünlüğüyle geçildi. ekibinin bütün oyuncularının skoru değiştirdiği, Anadolu Efes'in ise büyük bölümünü üstün oynadığı karşılaşmayı temsilcisi 103-81 kazandı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

TÜRK TELEKOM: Johnson 4, Akif Egemen Güven 10, Enes Berkay Taşkıran 20, Kadji 10, Campbell 6, Polat Kaya 8, Metin Türen 14, Harris 6, Ercan Bayrak 1, Efe Beşok 2

ANADOLU EFES: Singleton 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 14, Pleiss 7, Micic 19, Anderson 5, Beaubois 5, Yiğitcan Saybir 10, Doğuş Balbay 11, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 2, Ömer Can İlyasoğlu 8, Sertaç Şanlı 17

1. PERİYOT: 21-27

DEVRE: 41-49

3. PERİYOT: 59-76

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 25.29 Kadji (Türk Telekom)

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 20:33
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