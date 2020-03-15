Pınar Karşıyaka'ya rakip dayanmıyor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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'ya rakip dayanmıyor

Pınar Karşıyaka'ya rakip dayanmıyor

tarafından tüm dünyayı korku içinde bırakan koronavirüsü salgını nedeniyle sezon sonuna kadar tamamen durdurulan Europe Cup'ta üst üste 13 galibiyetlik seriyle yarı finale çıkan , maç fazlasıyla liderliği sürdürdüğü ING Basketbol Süper Ligi'nde de art arda 8'inci galibiyetini Doğa Sigorta deplasmanında 79-74'lük skorla aldı.

3 yıl sonra Play-Off oynamayı şimdiden garantileyen Karşıyaka, sarı-kırmızılı rakibini bu sezon hem evinde hem de 'da yenmeyi başardı. Liderlik koltuğunu koruyan ekibi, 8 sezon sonra üst üste 8 galibiyetlik seri yakaladı.

Son olarak 2011-12'de ligde art arda çıktığı 8 maçı kazanan Karşıyaka, 2004-05 sezonunda ise 10 galibiyetlik seriye imza atmıştı. Şampiyonluğun en iddialı takımı olduğu Eurocup'taki belirsizlik sonrası 'nın vereceği nihai kararı beklemeye başlarken ligde 23 haftada 20 galibiyetle yoluna devam eden Karşıyaka, ligde şampiyonluğa ulaştığı 2014-15 sezonunda normal sezonda 30 haftada aldığı 19 galibiyeti de şimdiden sollamayı başardı. maçı salgın kabusu nedeniyle seyircisiz oynanırken Antrenör , her iki takımda oyuncuların maça tedirgin çıktığını ancak kazanmayı bildiklerini söyledi.

  1. 15.03.2020
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