Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid şoku! En az 1 hafta... | Son dakika NBA haberleri - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler NBA Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid şoku! En az 1 hafta...

Philadelphia 76ers'ta şoku! En az 1 hafta...

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid şoku! En az 1 hafta...

Milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın da formasını terlettiği Philadelphia 76ers'a kötü haber geldi. Koç 'un yaptığı açıklamaya göre yıldız basketbolcu , en az 1 hafta boyunca parkelerden uzak kalacak. İşte detaylar....

Philadelphia 76ers koçu , 'in burkulan sol omzunda yapısal bir hasara sahip olmadığını, ancak yine de en az bir hafta boyunca parkelerden uzak olacağını söyledi.

Embiid, dün geceki karşılaşmasında kenarda oturmuştu. Sixers, önümüzdeki Perşembe günü Sacramento'ya gitmeden önce Pazar günü LA Clippers ve Salı günü de 'a karşı maçlarla bir Kaliforniya deplasman yolculuğuna çıkacak.

Embiid, Çarşamba gecesi Cleveland'da Ante Zizic ile çarpışmış ve maç sonrasında çekilen röntgenlerde kırık görülmemişti.

Embiid bu sezon 17. kez sakatlık veya uzaklaştırma cezası nedeniyle kenarda oturmuştu. Sixers, bir süreliğine sırt sakatlığı nedeniyle guard Ben Simmons'dan da yoksun durumda.

  1. 28.02.2020
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