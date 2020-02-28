Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid şoku! En az 1 hafta...

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, Joel Embiid'in burkulan sol omzunda yapısal bir hasara sahip olmadığını, ancak yine de en az bir hafta boyunca parkelerden uzak olacağını söyledi.

Embiid, dün geceki New York Knicks karşılaşmasında kenarda oturmuştu. Sixers, önümüzdeki Perşembe günü Sacramento'ya gitmeden önce Pazar günü LA Clippers ve Salı günü de Los Angeles Lakers'a karşı maçlarla bir Kaliforniya deplasman yolculuğuna çıkacak.

Embiid, Çarşamba gecesi Cleveland'da Ante Zizic ile çarpışmış ve maç sonrasında çekilen röntgenlerde kırık görülmemişti.

Embiid bu sezon 17. kez sakatlık veya uzaklaştırma cezası nedeniyle kenarda oturmuştu. Sixers, bir süreliğine sırt sakatlığı nedeniyle guard Ben Simmons'dan da yoksun durumda.