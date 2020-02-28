Jayson Tatum'ın ilginç sakal istatistiği!
NBA ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen başarılı basketbolcu Jayson Tatum'ın, uzun favorilerinin çene sakalıyla birleşmesinden sonra performansının arttığı istatistiklere yansıdı.
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ın sakalıyla bağlantılı ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Buna göre, Tatum'ın uzun favorilerinin çene sakalıyla birleşmesinden sonra, oyununun da büyük ölçüde iyiye gittiği görüldü.
Tatum, sezonun ilk yarısında 42 maç, maç başına yüzde 43.5 genel şut, yüzde 36.6 üçlük ve yüzde 54.1 gerçek şut yüzdesiyle 21.5 sayı ortalama yakalamıştı.
Bu rakamlar, sakalı birleştikten sonra son 11 maçta patladı ve şimdi yüzde 51.4 genel şut, yüzde 50 üçlük ve yüzde 65.7 genel şut yüzdesiyle 30.5 sayı ortalama yakaladı.
- 28.02.2020
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