Miami Heat'te corona şoku! Antrenman tesisi kapatıldı

30 Temmuz'da yeniden başlayacağı açıklanan NBA'de corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının her geçen gün artması endişeye sebep oluyor. Son olarak Miami Heat takımında bir oyuncunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı.

Miami Heat, bu gelişme sonrası antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.

Oyuncunun kimliği, takım tarafından gizli tutuldu. Miami'de geçtiğimiz hafta Derrick Jones Jr.'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.