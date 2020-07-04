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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler NBA Miami Heat'te corona şoku! Antrenman tesisi kapatıldı

'te corona şoku! Antrenman tesisi kapatıldı

Miami Heat'te corona şoku! Antrenman tesisi kapatıldı

ekiplerinden , .'ın ardından bir oyuncusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Florida ekibi, takımda yaşanan ikinci vakanın ardından antrenman tesislerini kapattı.

30 Temmuz'da yeniden başlayacağı açıklanan 'de corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının her geçen gün artması endişeye sebep oluyor. Son olarak takımında bir oyuncunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı.

Miami Heat, bu gelişme sonrası antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.

Oyuncunun kimliği, takım tarafından gizli tutuldu. Miami'de geçtiğimiz hafta .'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

  1. 04.07.2020
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