Miami Heat'te corona şoku! Antrenman tesisi kapatıldı
NBA ekiplerinden Miami Heat, Derrick Jones Jr.'ın ardından bir oyuncusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Florida ekibi, takımda yaşanan ikinci vakanın ardından antrenman tesislerini kapattı.
30 Temmuz'da yeniden başlayacağı açıklanan NBA'de corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısının her geçen gün artması endişeye sebep oluyor. Son olarak Miami Heat takımında bir oyuncunun daha corona virüsü testi pozitif çıktı.
Miami Heat, bu gelişme sonrası antrenman tesislerini kapattığını duyurdu.
Oyuncunun kimliği, takım tarafından gizli tutuldu. Miami'de geçtiğimiz hafta Derrick Jones Jr.'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.
- 04.07.2020
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