Brooklyn Nets Jamal Crawford'ı renklerine bağladı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler NBA 40 yaşındaki Jamal Crawford'ın yeni adresi belli oldu!

'ı renklerine bağladı

Brooklyn Nets Jamal Crawford'ı renklerine bağladı

ekiplerinden , serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki tecrübeli skorer 'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi , tecrübeli skorer 'ı renklerine bağladı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Nets'in serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki Crawford ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Daha önce , , Golden State Warriors, , , , 'ta görev yapan Crawford, son olarak 2018-2019 sezonunda forması giymişti.

Crawford, 2000'de başladığı NBA kariyerindeki normal sezon maçlarında 14,6 sayı, 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

Sakatlıkları nedeniyle ve gibi yıldızlarından yoksun kalan Nets'te yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ve Taurean Prince de sezonun kalanında takımını yalnız bırakacak.

NBA'de corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

  1. 09.07.2020
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