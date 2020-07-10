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10 Temmuz 2020, Cuma
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40’lık Crawford, Nets’te

40’lık Crawford, Nets’te

ekibi , tecrübeli skorer 'ı renklerine bağladı.

ekibi , tecrübeli skorer 'ı renklerine bağladı. Açıklamada, Nets'in serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki Crawford ile anlaşma sağladığı bildirildi. Daha önce C. Bulls, NY Knicks, G. State Warriors, A. Hawks, P. Trail Blazers, LA Clippers, M. Timberwolves'ta görev yapan Crawford, son olarak 'ta oynamıştı.

  1. 10.7.2020
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