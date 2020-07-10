40’lık Crawford, Nets’te
NBA ekibi Brooklyn Nets, tecrübeli skorer Jamal Crawford'ı renklerine bağladı.
NBA ekibi Brooklyn Nets, tecrübeli skorer Jamal Crawford'ı renklerine bağladı. Açıklamada, Nets'in serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki Crawford ile anlaşma sağladığı bildirildi. Daha önce C. Bulls, NY Knicks, G. State Warriors, A. Hawks, P. Trail Blazers, LA Clippers, M. Timberwolves'ta görev yapan Crawford, son olarak Phoenix Suns'ta oynamıştı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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