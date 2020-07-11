NBA'de kamp krizi! Oyuncular şikayetçi

Corona virüsü salgını nedeniyle 12 Mart'ta askıya alınan ve 30 Temmuz'da yeniden başlatılması planan NBA'de takımlar Orlando'da toplanıyor.

Yaklaşık 3 ay kampa girecek olan oyuncular seyahat esnasında tedbirleri elden bırakmazken, yaptıkları paylaşımlarla Walt Disney tesislerinden memnuniyetsizlerini dile getirdi.

Los Angeles Lakers'ın yıldız guardı Rajon Rondo, odasını 3 yıldızlı otel zincirine benzeterek NBA yönetimine tepkide bulundu.

YEMEKLERDEN DE ŞİKAYETÇİLER

Denver Nuggets'ın guardı Troy Daniels ise yaptığı paylaşımla menünün yetersiz olduğunu ifade etti.

Pandemi sonrası yeniden başlayacak olan NBA'in en geç 12 Ekim'de final serisiyle sona ermesi bekleniyor.