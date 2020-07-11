Yaklaşık 4 aylık pandemi arasının ardından 30 Temmuz'da Orlando'da yeniden başlatılması planan NBA'de oyuncular, kamp için gittikleri tesislerden ve yemeklerden memnun kalmadı.
Corona virüsü salgını nedeniyle 12 Mart'ta askıya alınan ve 30 Temmuz'da yeniden başlatılması planan NBA'de takımlar Orlando'da toplanıyor.
Yaklaşık 3 ay kampa girecek olan oyuncular seyahat esnasında tedbirleri elden bırakmazken, yaptıkları paylaşımlarla Walt Disney tesislerinden memnuniyetsizlerini dile getirdi.
Los Angeles Lakers'ın yıldız guardı Rajon Rondo, odasını 3 yıldızlı otel zincirine benzeterek NBA yönetimine tepkide bulundu.
YEMEKLERDEN DE ŞİKAYETÇİLER
Denver Nuggets'ın guardı Troy Daniels ise yaptığı paylaşımla menünün yetersiz olduğunu ifade etti.
Pandemi sonrası yeniden başlayacak olan NBA'in en geç 12 Ekim'de final serisiyle sona ermesi bekleniyor.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
NBA'de kamp krizi! Oyuncular şikayetçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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