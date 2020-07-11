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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de krizi! Oyuncular şikayetçi

NBA'de kamp krizi! Oyuncular şikayetçi

Yaklaşık 4 aylık pandemi arasının ardından 'da Orlando'da yeniden başlatılması planan 'de oyuncular, için gittikleri tesislerden ve yemeklerden memnun kalmadı.

Corona virüsü salgını nedeniyle 12 Mart'ta askıya alınan ve 'da yeniden başlatılması planan 'de takımlar Orlando'da toplanıyor.

Yaklaşık 3 ay kampa girecek olan oyuncular seyahat esnasında tedbirleri elden bırakmazken, yaptıkları paylaşımlarla tesislerinden memnuniyetsizlerini dile getirdi.

'ın yıldız guardı Rajon Rondo, odasını 3 yıldızlı otel zincirine benzeterek NBA yönetimine tepkide bulundu.

YEMEKLERDEN DE ŞİKAYETÇİLER

'ın guardı Troy Daniels ise yaptığı paylaşımla menünün yetersiz olduğunu ifade etti.

Pandemi sonrası yeniden başlayacak olan NBA'in en geç 12 Ekim'de final serisiyle sona ermesi bekleniyor.

  1. 11.07.2020
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