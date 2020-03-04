Baston Celtics 120 - 129 Brooklyn Nets | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler NBA Nets forması giyen LeVert'ten kariyer rekoru!

Baston Celtics 120 - 129 | MAÇ SONUCU

Baston Celtics 120 - 129 Brooklyn Nets | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nde () 'i 129-120 yenen 'in oyuncusu Caris LeVert 51 sayıyla kariyer rekoru kırdı. NBA'e 8 maçla devam edildi. Celtics'in Nets'i ağırladığı mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Son çeyreğe 17 sayı geride başlayan Nets, uzatmaya giden karşılaşmayı, Caris LeVert'in üstün performansı sayesinde 129-120 kazandı.

Maçın ilk üç periyodunda 14 sayı atan Nets'in şutör oyun kurucusu LeVert, 26'sı son periyot, 11'i de uzatmada olmak üzere kaydettiği 51 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Celtics'te Jaylen Brown 22 sayı, 5 ribaunt, Kemba Walker 21 sayı ve Marcus Smart 14 sayı, 10 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

FURKAN LAKERS'A KARŞI 11 SAYI ATTI

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Batı Konferansı lideri Lakers'a 120-107 yenildiği maçı, 11 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 37 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis ve 22 sayı, 14 asist, 7 ribauntla "double double" yapan LeBron James taşıdı.

DUNCAN BAŞANTRENÖR OLARAK ÇIKTIĞI İLK MAÇI KAZANDI

'in efsane oyuncularından , 5 şampiyonluk kazandığı 'ün, 'a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich'in yerine takımın başında yer aldı. Spurs, 43 yaşındaki eski basketbolcunun ilk başantrenörlük tecrübesini yaşadığı karşılaşmadan 104-103 galip ayrıldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Spurs'te 21 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Dejounte Murray öne çıktı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 103-104

-: 120-129 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 134-139

Thunder-Los Angeles Clippers: 94-109

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-116

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-123

Sacramento Kings-Washington Wizards: 133-126

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 120-107

  1. 04.03.2020
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