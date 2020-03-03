Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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105 - 89 | MAÇ SONUCU

Miami Heat 105 - 89 Milwaukee Bucks | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nde (NBA) 'ı 105-89 yenen , rakibinin 6 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı. NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. sırasındaki Heat, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ı 105-89 mağlup etti.

Ev sahibi Heat'i galibiyete, 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 3 blokla "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı. 13 sayı, 15 ribaunt üreten Giannis Antetokounmpo, takımı Bucks gibi sezonun en düşük skorunda kaldı. Bucks'ta Brook Lopez ise 21 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

CEDİ'DEN JAZZ'A KARŞI 14 SAYI, 5 RİBAUNT

forması giyen , 126-113 kaybettikleri mücadelesini 14 sayı, 5 ribauntla tamamladı.Konuk ekip Jazz'da 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Rudy Gobert 20 sayı, 9 ribaunt, 5 blok ve Donovan Mitchell 19 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 32 sayı, 5 ribaunt ve 'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 113-126

Knicks-Houston Rockets: 125-123

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 107-130

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 88-127

-: 105-89

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 109-107

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 111-116

  1. 03.03.2020
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