New Orleans Pelicans 114-122 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Düellonun galibi LeBron James oldu!

114-122 | MAÇ SONUCU

New Orleans Pelicans 114-122 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

NBA'de geceye ve rekabeti damga vurdu. ve takımları arasında oynanan maçta kazanan taraf 122-114'lük skorla konuk ekip LA Lakers oldu.

35 yaşında olmasına rağmen üst düzey performans sergileyen , maçı 34 sayı, 12 ribaund, 13 asist ve 2 top çalma ile bitirdi. 'ın genç basketbolcusu ise 35 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamladı.

'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, bu sezon 25.88 sayı, 10.79 asist ve 6.79 ribaund ortalamaları yakaladı. Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansında 46 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 1. sırada bulunuyor. New Orleans Pelicans ise 26 galibiyet ve 34 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. İki oyuncunun performansı maçında önüne geçti.

  1. 02.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

New Orleans Pelicans 114-122 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN