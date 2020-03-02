New Orleans Pelicans 114-122 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

35 yaşında olmasına rağmen üst düzey performans sergileyen LeBron James, maçı 34 sayı, 12 ribaund, 13 asist ve 2 top çalma ile bitirdi. New Orleans Pelicans'ın genç basketbolcusu Zion Williamson ise 35 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamladı.

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, bu sezon 25.88 sayı, 10.79 asist ve 6.79 ribaund ortalamaları yakaladı. Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansında 46 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 1. sırada bulunuyor. New Orleans Pelicans ise 26 galibiyet ve 34 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. İki oyuncunun performansı maçında önüne geçti.