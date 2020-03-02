New Orleans Pelicans 114-122 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU
NBA'de geceye LeBron James ve Zion Williamson rekabeti damga vurdu. Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta kazanan taraf 122-114'lük skorla konuk ekip LA Lakers oldu.
35 yaşında olmasına rağmen üst düzey performans sergileyen LeBron James, maçı 34 sayı, 12 ribaund, 13 asist ve 2 top çalma ile bitirdi. New Orleans Pelicans'ın genç basketbolcusu Zion Williamson ise 35 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamladı.
Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, bu sezon 25.88 sayı, 10.79 asist ve 6.79 ribaund ortalamaları yakaladı. Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansında 46 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 1. sırada bulunuyor. New Orleans Pelicans ise 26 galibiyet ve 34 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. İki oyuncunun performansı maçında önüne geçti.
- 02.03.2020
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- New Orleans Pelicans 114-122 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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