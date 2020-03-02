Charlotte Hornets 85- 93 Milwakuee Bucks | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler NBA Giannis'ten bir ilk! 40 sayı 20 ribaund...

85- 93 | MAÇ SONUCU

Charlotte Hornets 85- 93 Milwakuee Bucks | MAÇ SONUCU

'ın dünyaca ünlü yıldızı kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Yunan yıldız karşısında 41 sayı, 20 ribaund ve 6 asist üreterek hem kariyerinde ilk kez bu rakamlara ulaştı. Yıldız oyuncu bu performansıyla Charlotte Hornets'e karşı oynanan maçta takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Milli basketbolcu 'nında formasını giydiği 'ta forma giyen kariyerinin zirvesine ulaştı.

karşısında oynanan maçta 41 sayı, 20 ribaund ve 6 asist gibi istatistiklere ulaşan Antetokounmpo kariyerinin en yüksek performansına ulaştı. Antetokounmpo takımının doğu konferansında 1. sırada olmasındaki en büyük pay sahibi oyunculardan biri oldu. Antetokounmpo bu sezon 30.83 sayı 5.43 asist 13.13 ribaund ile oynuyor.

  1. 02.03.2020
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