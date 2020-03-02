Charlotte Hornets 85- 93 Milwakuee Bucks | MAÇ SONUCU
Milwakuee Bucks'ın dünyaca ünlü yıldızı Giannis Antetokounmpo kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Yunan yıldız Charlotte Hornets karşısında 41 sayı, 20 ribaund ve 6 asist üreterek hem kariyerinde ilk kez bu rakamlara ulaştı. Yıldız oyuncu bu performansıyla Charlotte Hornets'e karşı oynanan maçta takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nında formasını giydiği Milwakuee Bucks'ta forma giyen Giannis Antetokounmpo kariyerinin zirvesine ulaştı.
Charlotte Hornets karşısında oynanan maçta 41 sayı, 20 ribaund ve 6 asist gibi istatistiklere ulaşan Antetokounmpo kariyerinin en yüksek performansına ulaştı. Antetokounmpo takımının doğu konferansında 1. sırada olmasındaki en büyük pay sahibi oyunculardan biri oldu. Antetokounmpo bu sezon 30.83 sayı 5.43 asist 13.13 ribaund ile oynuyor.
- 02.03.2020
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