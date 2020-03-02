Denver Nuggets 133-118 Toronto Raptors | MAÇ SONUCU
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Toronto Raptors karşısında yine şov yaptı. Başarılı yıldız, Raptors maçında 23 sayı, 18 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparak (sezonda 12.) takımını galibiyete taşıdı. Mücadele 133-118 sona erdi.
Denver Nuggets, Toronto Raptors ile karşı karşıya geldi. Denver Nuggets'ın dünyaca ünlü yıldızı Nikola Jokic, mücadeleye damga vurdu.
Yıldız basketbolcu Raptors, karşısında 23 sayı 18 ribaund ve 11 asist üreterek trible-double yaptı. Maç, Denver Nuggets'ın 133-118'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sırp basketbolcu, gösterdiği performansla takımının Toronto Raptors'u yendiği maçta büyük rol oynadı. Denver Nuggets, bu galibiyetle birlikte batı konferansında 2.sırada yer aldı. Toronto Raptors ise Doğu konferansında 42 galibiyet 18 mağlubiyetle 2. sırada kaldı. Toronto Raptors Denver Nuggets karşısında aldığı mağlubiyetle üst üste 3 maçından da galip ayrılamadı.
ÇEYREK SONUÇLARI:
1- Çeyrek Sonucu: 40-32
2- Çeyrek Sonucu: 73-69 (33-37)
3- Çeyrek Sonucu: 100-96 (27-27)
4- Çeyrek Sonucu: 133-118 (33-22)
- 02.03.2020
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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