Denver Nuggets 133-118 Toronto Raptors | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler NBA Denver Nuggets 133-118 Toronto Raptors | MAÇ SONUCU

133-118 | MAÇ SONUCU

Denver Nuggets 133-118 Toronto Raptors | MAÇ SONUCU

yıldızı , karşısında yine şov yaptı. Başarılı yıldız, Raptors maçında 23 sayı, 18 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparak (sezonda 12.) takımını galibiyete taşıdı. Mücadele 133-118 sona erdi.

, ile karşı karşıya geldi. Denver Nuggets'ın dünyaca ünlü yıldızı , mücadeleye damga vurdu.

Yıldız basketbolcu Raptors, karşısında 23 sayı 18 ribaund ve 11 asist üreterek trible-double yaptı. Maç, Denver Nuggets'ın 133-118'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sırp basketbolcu, gösterdiği performansla takımının Toronto Raptors'u yendiği maçta büyük rol oynadı. Denver Nuggets, bu galibiyetle birlikte batı konferansında 2.sırada yer aldı. Toronto Raptors ise Doğu konferansında 42 galibiyet 18 mağlubiyetle 2. sırada kaldı. Toronto Raptors Denver Nuggets karşısında aldığı mağlubiyetle üst üste 3 maçından da galip ayrılamadı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1- Çeyrek Sonucu: 40-32
2- Çeyrek Sonucu: 73-69 (33-37)
3- Çeyrek Sonucu: 100-96 (27-27)
4- Çeyrek Sonucu: 133-118 (33-22)

  1. 02.03.2020
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