Denver Nuggets 133-118 Toronto Raptors | MAÇ SONUCU

Denver Nuggets, Toronto Raptors ile karşı karşıya geldi. Denver Nuggets'ın dünyaca ünlü yıldızı Nikola Jokic, mücadeleye damga vurdu.

Yıldız basketbolcu Raptors, karşısında 23 sayı 18 ribaund ve 11 asist üreterek trible-double yaptı. Maç, Denver Nuggets'ın 133-118'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sırp basketbolcu, gösterdiği performansla takımının Toronto Raptors'u yendiği maçta büyük rol oynadı. Denver Nuggets, bu galibiyetle birlikte batı konferansında 2.sırada yer aldı. Toronto Raptors ise Doğu konferansında 42 galibiyet 18 mağlubiyetle 2. sırada kaldı. Toronto Raptors Denver Nuggets karşısında aldığı mağlubiyetle üst üste 3 maçından da galip ayrılamadı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1- Çeyrek Sonucu: 40-32

2- Çeyrek Sonucu: 73-69 (33-37)

3- Çeyrek Sonucu: 100-96 (27-27)

4- Çeyrek Sonucu: 133-118 (33-22)