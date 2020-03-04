NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu!
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Şubat ayında oynanan maçlar için sırasıyla NBA'de ayın Doğu ve Batı Konferansı Oyuncuları seçildiler.
James, Şubat ayında oynadığı 10 maçta ortalama 26.0 sayı, 8.1 ribaund ve 10.1 asistlik performans gösterdi. James ayrıca, Aralık 2008 ve Ocak 2009'da Kobe Bryant'ın bunu başarmasından beri, ardı ardına aylarda ödül kazanan ilk Lakers oyuncusu oldu. Tatum Şubat ayında oynadığı 12 maçta ortalama 30.7 sayı, 7.9 ribaund ve 3.2 asist kaydetti. Tatum, üç yıllık kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.
AYIN ÇAYLAKLARI
New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson ve Chicago Bulls çaylağı Coby White, Şubat ayında Ayın Çaylakları olarak seçildiler.
Williamson, Şubat ayında 9 maç oynadı ve bu maçlarda 25.7 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist performansı gösterdi. White da Bulls için 9 maça çıktı ve 20.1 sayı, 4.0 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetti.
AYIN KOÇLARI
Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer ve Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, Şubat için Ayın Koçu ödüllerinin sahipleri oldular.
Budenholzer, Bucks'ı yönettiği 11 maçta 10-1 ile giderken, D'Antoni, Houston ile 9-2 derecesini yakaladı.
Budenholzer, bu sezon Ayın Koçu ödülünü ikinci kez kazanırken, Bucks koçu olarak bu ödülü toplamda beşinci kez kazandı. D'Antoni, 2016-17 sezonunda Houston'a katılmasından bu yana beş kez olmak üzere, kariyerinde bu ödülü 10 kez kazandı.
AYIN ÇAYLAKLARI
New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson ve Chicago Bulls çaylağı Coby White, Şubat ayında Ayın Çaylakları olarak seçildiler.
Williamson, Şubat ayında 9 maç oynadı ve bu maçlarda 25.7 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist performansı gösterdi. White da Bulls için 9 maça çıktı ve 20.1 sayı, 4.0 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetti.
AYIN KOÇLARI
Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer ve Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, Şubat için Ayın Koçu ödüllerinin sahipleri oldular.
Budenholzer, Bucks'ı yönettiği 11 maçta 10-1 ile giderken, D'Antoni, Houston ile 9-2 derecesini yakaladı.
Budenholzer, bu sezon Ayın Koçu ödülünü ikinci kez kazanırken, Bucks koçu olarak bu ödülü toplamda beşinci kez kazandı. D'Antoni, 2016-17 sezonunda Houston'a katılmasından bu yana beş kez olmak üzere, kariyerinde bu ödülü 10 kez kazandı.
- 04.03.2020
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