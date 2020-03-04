NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu!

NBA'de ayın oyuncuları çaylakları ve koçları belli oldu!

süperstarı LeBron James ve yıldızı Jayson Tatum, Şubat ayında oynanan maçlar için sırasıyla NBA'de ayın Doğu ve Batı Konferansı Oyuncuları seçildiler.

James, Şubat ayında oynadığı 10 maçta ortalama 26.0 sayı, 8.1 ribaund ve 10.1 asistlik performans gösterdi. James ayrıca, Aralık 2008 ve Ocak 2009'da 'ın bunu başarmasından beri, ardı ardına aylarda ödül kazanan ilk Lakers oyuncusu oldu. Tatum Şubat ayında oynadığı 12 maçta ortalama 30.7 sayı, 7.9 ribaund ve 3.2 asist kaydetti. Tatum, üç yıllık kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.

AYIN ÇAYLAKLARI

çaylağı Zion Williamson ve çaylağı Coby White, Şubat ayında Ayın Çaylakları olarak seçildiler.

Williamson, Şubat ayında 9 maç oynadı ve bu maçlarda 25.7 sayı, 6.2 ribaund ve 2.6 asist performansı gösterdi. White da Bulls için 9 maça çıktı ve 20.1 sayı, 4.0 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları kaydetti.

AYIN KOÇLARI

koçu Mike Budenholzer ve koçu Mike D'Antoni, Şubat için ödüllerinin sahipleri oldular.

Budenholzer, Bucks'ı yönettiği 11 maçta 10-1 ile giderken, D'Antoni, Houston ile 9-2 derecesini yakaladı.

Budenholzer, bu sezon Ayın Koçu ödülünü ikinci kez kazanırken, Bucks koçu olarak bu ödülü toplamda beşinci kez kazandı. D'Antoni, 2016-17 sezonunda Houston'a katılmasından bu yana beş kez olmak üzere, kariyerinde bu ödülü 10 kez kazandı.

  1. 04.03.2020
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