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05 Mart 2020, Perşembe
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Furkan’dan 11 sayı

Furkan’dan 11 sayı

’de Philadelphia 76ers forması giyen , önceki gece yenilgisiyle yıkıldı. Takımının salondan 120-107 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı üreten milli basketbolcu, 2’şer asist ve ribaundla karşılaşmayı tamamladı.

'de Philadelphia 76ers forması giyen , önceki gece yenilgisiyle yıkıldı. Takımının salondan 120-107 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı üreten milli basketbolcu, 2'şer asist ve ribaundla karşılaşmayı tamamladı. 23 dakika sahada kalan Furkan, performansıyla takımının öne çıkanlarından olurken, en skorer isim 37 sayıyla Lakers'tan Anthony Davis'ti.
  1. 5.3.2020
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