Furkan’dan 11 sayı
NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, önceki gece Los Angeles Lakers yenilgisiyle yıkıldı. Takımının salondan 120-107 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı üreten milli basketbolcu, 2’şer asist ve ribaundla karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, önceki gece Los Angeles Lakers yenilgisiyle yıkıldı. Takımının salondan 120-107 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı üreten milli basketbolcu, 2'şer asist ve ribaundla karşılaşmayı tamamladı. 23 dakika sahada kalan Furkan, performansıyla takımının öne çıkanlarından olurken, en skorer isim 37 sayıyla Lakers'tan Anthony Davis'ti.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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