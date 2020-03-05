NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler NBA Warriors'a Stephen Curry müjdesi!

'de sahalara geri dönüyor

NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor

Amerikan () ekiplerinden Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu , uzun sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 4 aydan uzun bir süredir forma giyemeyen Curry'nin tamamen iyileştiği ve takımının yarın 'ı konuk edeceği karşılaşmada kadroda yer alacağı belirtildi.

Son 5 yıldır finale kalan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, Curry'nin sakatlığının ardından büyük düşüş yaşayarak bu sezon Batı Konferansı'nda 14 galibiyet ve 48 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Sezon başlarında takımının ile oynadığı maçta eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry, tedavi süreci boyunca bu sezon 58 maç kaçırdı.

'de iki kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Curry, sezon başında forma giydiği 4 karşılaşmada 20,3 sayı, 6,5 asist ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

  1. 05.03.2020
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