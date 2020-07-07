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07 Temmuz 2020, Salı
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Kartal’ın yeni adresi

Kartal’ın yeni adresi

Darüşşakafa'da oynayan 'ın yeni adresi belli oldu.

Darüşşakafa'da oynayan 'ın yeni adresi belli oldu. Milli basketbolcu, İspanyol ekibi Obradoiro'ya transfer oldu. Yeni takımı ile 2 senelik sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyun kurucu, "'dan yeni bir serüven için ayrılıyorum. Umarım yollarımız tekrar kesişir" diye konuştu.
  1. 7.7.2020
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