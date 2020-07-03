Pınar Karşıyaka Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Pınar Karşıyaka resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Fransız milli basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.
Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen M'Baye ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fransız basketbolcu geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 11,57 sayı, 3,61 ribaund ve 2,74 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
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Pınar Karşıyaka Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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