Pınar Karşıyaka Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye ile yeni sözleşme imzaladı

Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Fransız milli basketbolcu Amath M'Baye'nin sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen M'Baye ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız basketbolcu geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 11,57 sayı, 3,61 ribaund ve 2,74 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar Karşıyaka Amath M'Baye ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA