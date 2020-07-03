FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Türk ekipleri belli oldu - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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'ne katılacak Türk ekipleri belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Türk ekipleri belli oldu

'nde, 'den , , , TOFAŞ ve 'un da aralarında bulunduğu 28 takım doğrudan gruplara katılacak.

Basketbolda 'nin 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 44 takım belli oldu. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek sezonun eleme maçları 15 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 13 Ekim'de başlayacak.

'den , , , TOFAŞ ve 'un da aralarında bulunduğu 28 takım doğrudan gruplara katılacak. Elemelerde 16 takım arasından gelecek 4 takımın da dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.

8'erli dört grubu ilk dörtte bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek, ardından dörtlü finale kalacak ekipleri belirleyecek çeyrek finaller oynanacak. Organizasyonu şampiyon olarak bitiren takım 1 milyon Euro ödül kazanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak takımlar şöyle:

AEK, Brose Bamberg, Casademont Zaragoza, Cholet, Darüşşafaka Tekfen, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, ERA Nymburk, Falco Vulcano Szombathely, Filou Oostende, Fortitudo Bologna, Galatasaray Doğa Sigorta, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Holon, Happy Casa Brindisi, Iberostar Tenerife, JDA Dijon, Limoges, Nizhny Novgorod, Peristeri, Pınar Karşıyaka, Retabet Bilbao, Rytas Vilnius, San Pablo Burgos, SIG Strasbourg, Start Lublin, TOFAŞ, Türk Telekom ve VEF Riga.

Elemelerde mücadele edecek ekipler ise şu şekilde:

Anwil Wloclawek, Bakken Bears Aarhus, Balkan Botevgrad, Belfius Mons Hainaut, Dnipro, Donar Groningen, Fribourg Olympic, Hapoel , Igokea, Iraklis, Keravnos, London Lions, , Sporting Clube de Portugal, Tsmoki Minsk ve U-BT Cluj Napoca.



  1. 03.07.2020
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