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03 Temmuz 2020, Cuma
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Jasikevicius Barça’ya gitti

Jasikevicius Barça’ya gitti

Fenerbahçe 'nun Obradovic'in yerine düşündüğü ilk isim olan 'in başantrenörü , ile anlaştı. kulübü, koç ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe 'nun Obradovic'in yerine düşündüğü ilk isim olan 'in başantrenörü , ile anlaştı. kulübü, koç ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

  1. 3.7.2020
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