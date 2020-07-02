Baskonia Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı
İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Baskonia, başantrenör Dusko Ivanovic'in sözleşmesinin bir yıl uzattı. Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan Ivanoc, aralık ayında ayrılarak Baskonia'nın başına geçmişti.
Baskonia Kulübünden yapılan açıklamada, Baskonia'ya tarihindeki 4. şampiyonluğu yaşatan Ivanovic ile varılan anlaşmayla sözleşmenin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Karadağlı başantrenörün, 2000-2005, 2008-2012'den sonra Baskonia'daki üçüncü sezonunun devam ettiği vurgulandı.
ACB ve Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar toplam 613 maçta Baskonia'nın başında olan 62 yaşındaki Ivanovic, takımına 412 galibiyet kazandırdı.
Baskonia, Kovid-19 salgınından dolayı bu sezon ilk defa denenen ve lig sıralamasındaki ilk 12 takımın katıldığı organizasyonda finale kalıp, Barcelona karşısında aldığı galibiyetle 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.
Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan Ivanoc, aralık ayında ayrılarak Baskonia'nın başına geçmişti.
- 02.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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