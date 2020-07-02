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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Baskonia 'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Baskonia Dusko Ivanovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

1. 'nde () 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Baskonia, başantrenör 'in sözleşmesinin bir yıl uzattı. Geçen sezona 'ta başlayan Ivanoc, aralık ayında ayrılarak Baskonia'nın başına geçmişti.

Baskonia Kulübünden yapılan açıklamada, Baskonia'ya tarihindeki 4. şampiyonluğu yaşatan Ivanovic ile varılan anlaşmayla sözleşmenin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Karadağlı başantrenörün, 2000-2005, 2008-2012'den sonra Baskonia'daki üçüncü sezonunun devam ettiği vurgulandı.

ve Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar toplam 613 maçta Baskonia'nın başında olan 62 yaşındaki Ivanovic, takımına 412 galibiyet kazandırdı.

Baskonia, Kovid-19 salgınından dolayı bu sezon ilk defa denenen ve lig sıralamasındaki ilk 12 takımın katıldığı organizasyonda finale kalıp, karşısında aldığı galibiyetle 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Geçen sezona 'ta başlayan Ivanoc, aralık ayında ayrılarak Baskonia'nın başına geçmişti.

  1. 02.07.2020
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