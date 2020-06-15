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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Dünya yıldızından Muslera paylaşımı!

'den 'ya destek mesajı!

Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek mesajı!

'nın Uruguaylı yıldızı , 'in 27. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan arkadaşı için destek mesajı yayınladı.

'in 27. haftasında deplasmanına konuk olan , sadece maçı değil uzun yıllardır kalesini koruyan 'yı da kaybetti. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaval kemiği kırılan Muslera, oyuna devam edemedi.

Tecrübeli kalecinin Uruguay 'ndan arkadaşı , Muslera için paylaşımda bulundu. 'nın yıldızı yaptığı paylaşımda "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

İŞTE SUAREZ'İN PAYLAŞIMI

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 00:06
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