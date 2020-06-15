Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek mesajı!
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan arkadaşı Fernando Muslera için destek mesajı yayınladı.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sadece maçı değil uzun yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera'yı da kaybetti. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaval kemiği kırılan Muslera, oyuna devam edemedi.
Tecrübeli kalecinin Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Luis Suarez, Muslera için paylaşımda bulundu. Barcelona'nın yıldızı yaptığı paylaşımda "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
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- 15.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 00:06
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