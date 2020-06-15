Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya destek mesajı!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sadece maçı değil uzun yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera'yı da kaybetti. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kaval kemiği kırılan Muslera, oyuna devam edemedi.

Tecrübeli kalecinin Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Luis Suarez, Muslera için paylaşımda bulundu. Barcelona'nın yıldızı yaptığı paylaşımda "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

İŞTE SUAREZ'İN PAYLAŞIMI



