Galatasaray'a Babel şoku! Transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Babel şoku! Transfer...

'a Babel şoku! ...

Galatasaray'a Babel şoku! Transfer...

ekiplerinden 'ın sezonun devre arasında Ajax'a kiraladığı için Anderlecht devreye girmişti. Hollandalı yıldızı kadrosuna düşünmeyen ve bonservis geliri elde etmek isteyen sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Anderlecht'in Ryan Babel transferinden vazgeçtiği ifade edildi.

Anderlecht'in listesinde yer alan, ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında takımlarından Ajax'a kiralanan ile ilgili ekibi kararını verdi.

Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.

2.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR
Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon Euro'dan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.

ANDERLECHT VAZGEÇTİ!
Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.


  1. 20.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Babel şoku! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA