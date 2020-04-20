Galatasaray'a Babel şoku! Transfer...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezonun devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel için Anderlecht devreye girmişti. Hollandalı yıldızı kadrosuna düşünmeyen ve bonservis geliri elde etmek isteyen sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Anderlecht'in Ryan Babel transferinden vazgeçtiği ifade edildi.
Anderlecht'in transfer listesinde yer alan, Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden ve devre arasında Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a kiralanan Ryan Babel ile ilgili Belçika ekibi kararını verdi.
Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'e transfer olması durumunda 5 milyon Euro'ya mal olacağı ve aynı zamanda Babel'in yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Belçika ekibi bu transfer ile ilgili kararını da verdi.
2.5 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR
Anderlecht yaz transfer döneminde bir oyuncu için 2.5 milyon Euro'dan fazla para harcamayı düşünmediğini açıkladı ve Babel transferini rafa kaldırdı.
ANDERLECHT VAZGEÇTİ!
Haberde, Anderlecht'in yıldız oyuncu Samir Nasri ile sorun yaşadığı ve bu yüzden Babel transferinden de risk almak istemediği öğrenildi. Sonuç olarak Belçika Ligi ekibi Ryan Babel transferinden vazgeçti.
Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Hollandalı oyuncu 6 gol ve 2 asist kaydetti.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Babel şoku! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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