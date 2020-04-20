Haberler Galeri Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'

Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'da bir çok lige ara verilirken, bunlardan biri de Süper Lig olmuştu. Uzun süren bu aralıkta takımlar, yaz transfer sezonunun da yaklaşmasıyla beraber yeni takviyeler için çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Süper Lig devlerinde Galatasaray, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızı transfer listesine alırken, bu isimlerden biri de 21'lik Hollandalı yetenek oldu. İşte Galatasaray'ın, orta sahasına istediği yeni dinamo! (Fotomac.com.tr. | DIŞ HABERLER)

20 Nisan 2020 Pazartesi 13:10 Güncelleme: 20.04.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





