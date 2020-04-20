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Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'
Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Avrupa'da bir çok lige ara verilirken, bunlardan biri de Süper Lig olmuştu. Uzun süren bu aralıkta takımlar, yaz transfer sezonunun da yaklaşmasıyla beraber yeni takviyeler için çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Süper Lig devlerinde Galatasaray, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızı transfer listesine alırken, bu isimlerden biri de 21'lik Hollandalı yetenek oldu. İşte Galatasaray'ın, orta sahasına istediği yeni dinamo! (Fotomac.com.tr. | DIŞ HABERLER)
20 Nisan 2020 Pazartesi 13:10
Güncelleme: 20.04.2020 13:27
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da virüsü yenmesinin ardından çalışmalarına hız verdi.
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Bu bağlamda gelecek sezon için projesini ortaya koyan Fatih Terim, önceliğini genç oyunculara vereceğini belirtmişti. 26 yaş sınırı koyan Terim'in, 26 yaşından büyük isimlerin 'zaruri olmadıkça' takımda tutulmasını istemediğini yönetime bildirdiği konuşuluyordu.
Yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen sarı kırmızılı takımın hocası, bu bağlamda transferde genç, geleceğe yatırım olabilecek isimleri listesine aldığı bildirildi.
CORONA VİRÜSÜ SONRASI...
Corona virüsü pandemisi nedeniyle tüm dünyada futbol piyasasının maliyet olarak düşeceğini düşünen Fatih Terim, bu sebeple genç oyuncuları parlatmaya öncelik veriyor. Tecrübeli teknik direktör, gelecek sezonlarda kadro yapılandırması konusunda sıkıntı çekmek istemiyor.
Öte yandan gelecek sezonlardan itibaren yeniden piyasanın yükselmesiyle beraber iyi satış rakamlarıyla kulübün kasasını doldurmak isteyen Terim, bu bağlamda kafasındaki genç oyuncu listesini belirlerken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi.