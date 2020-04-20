Günün transfer bombası! 'Gonzalo Higuain Galatasaray ya da Beşiktaş'a'

Galatasaray ve Beşiktaş için Avrupa ve dünyayı sallayacak dev bir transfer iddiası geldi... Buna göre Süper Lig'in iki devi, şu anda Juventus'ta forma giyen, Arjantin Milli Takımı'nın süper golcüsü Gonzalo Higuain'e talip oldu!

Onzemondial.com adlı internet sitesinde yer alan haber şu şekilde aktarıldı;

"Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain artık İtalya'da kendini özel hissetmiyor. Türkiye kulüpleri, yıldız futbolcuya, kendisini alabileceklerini bildirdi.

Corona virüsü (koronavirüsü) krizinin İtalya'da çözülmesi beklenirken, Arjantin'e giden Gonzalo Higuain, Torino'ya geri dönemedi. Arjantinli forvet, özellikle annesinin ciddi hastalığından dolayı, corona virüsüne yakalanmak istemiyor. Bu sebeple Higuain, İtalya'ya tekrar dönmeyi düşünmüyor. Böylece Higuain'in Juventus hikayesi burada sona erebilir.

SoccerLink'in aktardığı bilgilere göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Higuain'i kadrosuna dahil etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacak. Ancak, Gonzalo Higuain için bir seçenek daha var. Boca Juniors, Carlos Tevez aracılığı ile Higuain'e ulaşacak ve önemli bir teklif iletecek. Bu da Higuain için bir olasılık. Önümüzdeki hafta gelişmeleri takip edeceğiz."

GONZALO HIGUAIN KİMDİR?

10 Aralık 1987 tarihinde İtalya'nın Brest şehrinde dünyaya gelen Gonzalo Higuain, aslen Arjantinlidir.

Kariyerine River Plate'in U20 takımında başlayan Higuain, daha sonra sırasıyla; River Plate A Takımı, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea formaları giydi. Mavilerin ardından Juve'ye geri döndü.

Gonzalo Higuain bu sezon toplam çıktığı 34 müsabakada 8 gol 8 asist üretti. Öte yandan Arjantin Milli Takımı ile 75 müsabakada rol alan golcü futbolcu 31 golü rakip filelere gönderdi.