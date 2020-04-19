Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın 3 sezon önce 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya gönderdiği Alex Telles, Paris-Saint Germain'in yolunu tutmak üzere. Telles'in Paris'e transfer olması durumunda Galatasaray'ın da kasasına bir miktar para girecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray 13-14 sezonunda Gremio'dan 6.15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon euro + pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.
Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.
Esportes Gaúchazh'ın haberine göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris-Saint Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.
PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.
Alex Telles'in satışından yaklaşık 1.5-2 milyon euro gibi bir rakamın sarı-kırmızılı ekibin kasasına girmesi bekleniyor.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 23:41
- Sörloth canlı yayında açıkladı! Real Madrid...
- Hangi ülkede corona virüsüne ne önlem alınıyor? Önlem almayan ülke hangisi? İşte ülke ülke corona virüsü önlemleri
- Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!
- Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! "Transfer oluyordum..."
- Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.