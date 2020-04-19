Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte yeni takımı

Galatasaray 13-14 sezonunda Gremio'dan 6.15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon euro + pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.

Esportes Gaúchazh'ın haberine göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris-Saint Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından yaklaşık 1.5-2 milyon euro gibi bir rakamın sarı-kırmızılı ekibin kasasına girmesi bekleniyor.