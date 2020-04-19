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19 Nisan 2020, Pazar
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'a piyangosu! İşte yeni takımı

Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! İşte yeni takımı

'ın 3 sezon önce 6.5 milyon euro karşılığında 'ya gönderdiği , -Saint Germain'in yolunu tutmak üzere. Telles'in Paris'e olması durumunda Galatasaray'ın da kasasına bir miktar para girecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13-14 sezonunda Gremio'dan 6.15 milyon euro karşılığında ettiği 'i 2015 yılında Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon euro + karşılığında bonservisiyle 'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.

Esportes Gaúchazh'ın haberine göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi -Saint Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından yaklaşık 1.5-2 milyon euro gibi bir rakamın sarı-kırmızılı ekibin kasasına girmesi bekleniyor.

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 23:41
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