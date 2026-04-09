Fenerbahçe'de Tedesco'dan radikal kadro kararı! Kalan maçlarda...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'dan kadro planlaması doğrultusunda flaş bir karar geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 16:08
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
Kanarya bu maçtan aldığı moralle ligin 29. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürerken teknik direktör Domenico Tedesco'dan flaş kararlar gelmeye devam ediyor.
RAKİPLERİNE GÖRE KADRO KURACAK
Milliyet'in yer verdiği habere göre; rakiplere göre ilk 11 kuracak olan Tedesco'nun zaman zaman 3-4-1-2'ye dönebileceği, fakat şu anda takımın daha iyi performans gösterdiği 4-2-3-1 dizilişine öncelik vereceği öğrenildi.
TAKIMINI UYARDI
Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdiği ve her öğrencisine 'hazır ol' mesajı verdiği aktarıldı.
Tedesco'nun yaptığı görüşmede, "Çok kritik ve telafisi olmayan maçlara çıkacağız. Hepinize ihtiyacım var. Bu yüzden kimse formasına küsmesin. Kendinizi hep hazır tutun. Şans bulduğunuzda sahada her şeyinizi vermenizi, en iyi performansınızı ortaya koymanızı istiyorum.
Derbide son dakikaya kadar mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kayıp yaşamamak için özellikle yakaladığımız pozisyonlarda daha dikkatli olmalı ve gol olarak sonuçlandırmalıyız" dediği öğrenildi.