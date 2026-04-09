Özbelsan Sivasspor Bolu'dan 3 puanla döndü!

1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
3'üncü dakikada Sivasspor atağında Murat'ın attığı pasta ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Avramovski'nin köşeye çektiği şut ağlara gitti: 0-1.
28'inci dakikada Sivasspor atağında Uğur'un kale önüne yaptığı ortada topa dokunan Okoronkwo, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
31'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Lima'nın ceza sahasının sağından kale önüne attığı pasta Doğan Can topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
62'nci dakikada Bolusporlu Ömürcan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.
90+2'nci dakikada rakibine faul yapan Bolusporlu Balburdia ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.
Sivasspor puanını 50 yaptı. Boluspor ise 42 puanda kaldı.