Beşiktaş'ta diş operasyonu geçiren Taylan Bulut maç kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, geçirdiği diş operasyonu nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.