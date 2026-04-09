Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Bizim sahamızda kupa kazansalardı..." Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 18:52 Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'a gelen ve ve GSYİAD'da açıklamalarda bulunan Brezilyalı isim, "Galatasaray - Fenerbahçe derbileri sadece Türkiye'de değil, dünyada da seyredilen büyük bir derbi. Normal bir derbi değil. Ben futbolcuyken nasıl motive oluyorsam, şimdi de Galatasaray - Fenerbahçe derbilerini de aynı motivasyonla izliyorum. Yakındaki derbiyi de heyecanla bekliyorum. Kadıköy'deki şampiyonluk her sene kutlanmalı. Çok anlamlıydı çünkü. Tersinden düşünelim. Eğer Fenerbahçe bizim sahamızda şampiyonluk kazansaydı, muhtemelen bütün sene kutlama yaparlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyor olurlardı" dedi. İşte detaylar... Galatasaray

