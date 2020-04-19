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Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! "Transfer oluyordum..."
2012-13 sezonunda Brezilyalı efsane futbolcu Ricardo Kaka'nın ismi Galatasaray ile anılmış, ancak Wesley Sneijder kadroya katılmıştı. Yıllar sonra Kaka'dan, sarı-kırmızılı ekibe gerçekleşmeyen transferi ile flaş itiraflar geldi. İşte detaylar...
19 Nisan 2020 Pazar 19:32
Güncelleme: 19.04.2020 19:59
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2003 yazında 8,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Milan'da gösterdiği performansla kendisini futbol tarihinin en özel oyuncularından biri olarak kabul ettiren Kaka, 2017 yılında 35 yaşındayken futbola veda etti.
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Brezilyalı eski futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılırken, efsane isimden konuyla ilgili açıklama geldi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Brezilyalı yıldız Kaka, 7 yıl sonra sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçenler hakkında konuştu.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki üçüncü döneminde 10 numara transferi yapma kararı alan sarı kırmızılılarda yönetim Sneijder, tecrübeli hoca ise Kaka demişti.
Hatta 9 Aralık 2012'de oynanan ve 3-1 kazanılan Sivas maçı sonrası Terim bu tercihini açıkça dile getirmişti. Tecrübeli teknik adam, dönemin başkanı Ünal Aysal ve yönetiminin Hollandalı WesleySneijder veya Brezilyalı DiegoRibas'ı transfer etmek istediğini doğrulayıp, görüşünü şöyle açıklamıştı: "Diego ve Sneijder'a hayır, Kaka'ya evet."