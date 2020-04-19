Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! 'Transfer oluyordum...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! "Transfer oluyordum..."

2012-13 sezonunda Brezilyalı efsane futbolcu Ricardo Kaka'nın ismi Galatasaray ile anılmış, ancak Wesley Sneijder kadroya katılmıştı. Yıllar sonra Kaka'dan, sarı-kırmızılı ekibe gerçekleşmeyen transferi ile flaş itiraflar geldi. İşte detaylar...

19 Nisan 2020 Pazar 19:32 Güncelleme: 19.04.2020 19:59
Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! Transfer oluyordum...

2003 yazında 8,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Milan'da gösterdiği performansla kendisini futbol tarihinin en özel oyuncularından biri olarak kabul ettiren Kaka, 2017 yılında 35 yaşındayken futbola veda etti.

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Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! Transfer oluyordum...

Brezilyalı eski futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ile de anılırken, efsane isimden konuyla ilgili açıklama geldi.

Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! Transfer oluyordum...

Hürriyet'te yer alan habere göre Brezilyalı yıldız Kaka, 7 yıl sonra sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçenler hakkında konuştu.

Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! Transfer oluyordum...

Fatih Terim'in Galatasaray'daki üçüncü döneminde 10 numara transferi yapma kararı alan sarı kırmızılılarda yönetim Sneijder, tecrübeli hoca ise Kaka demişti.

Ricardo Kaka'dan flaş Galatasaray sözleri! Transfer oluyordum...

Hatta 9 Aralık 2012'de oynanan ve 3-1 kazanılan Sivas maçı sonrası Terim bu tercihini açıkça dile getirmişti. Tecrübeli teknik adam, dönemin başkanı Ünal Aysal ve yönetiminin Hollandalı Wesley Sneijder veya Brezilyalı Diego Ribas'ı transfer etmek istediğini doğrulayıp, görüşünü şöyle açıklamıştı: "Diego ve Sneijder'a hayır, Kaka'ya evet."

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