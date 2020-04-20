Beşiktaş'ta 'feda' diyen ilk yabancı oldu! İndirimi kabul etti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'ta 'feda' diyen ilk yabancı oldu! İndirimi kabul etti

Beşiktaş'ta 'feda' diyen ilk yabancı oldu! İndirimi kabul etti

Corona virüsü salgını sonrası mali durumu olumsuz etkilenen , oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapıyor. Yabancı oyunculardan Hırvat yıldız Vida'nın feda diyeceği ifade edildi.

Yaşanan mali kriz nedeniyle bir süre önce yerli ve yabancı futbolcularla yıllık ücret indirimi konusunda görüşme başlatan Yönetimi, pazarlıklarda ikinci tura hazırlanıyor. Futbolcularla bu kez daha kapsamlı bir şekilde görüşecek olan siyah-beyazlıların, 'dan sonra Domagoj Vida'nın da yeşil ışık yakmasıyla bir hayli umutlandığı belirlendi.

3 milyon Euro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Hırvat futbolcunun maaş indirim konusunda kararını henüz açıklamasa da yakın çevresine, "Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce de teklifler gelmişti ama Beşiktaş'tan ayrılmak istememiştim. Sanırım ortak bir noktada buluşabiliriz" dediği öğrenildi.

Necip'ten sonra Vida'nın da indirim mesajı vermesinden mutluluk duyan siyah-beyazlı yöneticilerin ikinci tur görüşmelerde, "Yeni sezon için bize menajerler birçok oyuncu öneriyor. Fakat bizim önceliğimiz sizlersiniz. Biz sizlerden indirim isterken, transferde astronomik rakamlar harcamayız" ifadelerini kullanacağı aktarıldı.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 10:16
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