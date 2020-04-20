Beşiktaş'ta corona virüsü krizi! 1 ayda tam 80 milyon...

Beşiktaş'ta maddi kriz daha da büyüyor. Yönetici Adnan Dalgakıran 15 Mart, 15 Nisan tarihleri arasında zararın 80 milyon TL civarında olduğunu tespit etti.

Takvim'in haberine göre; Ligin Haziran'da başlaması durumunda bu rakamın 250 milyon TL'ye kadar çıkabileceği hesaplandı. Beşiktaş'ta Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında alınan 250 milyon TL'lik kredinin koronavirüs döneminde tamamen tükenmesi ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Siyah- Beyazlı yönetim için bu dönemde tek iyi haber ise UEFA'nın FFP'yi askıya alması oldu.