Beşiktaş'ta corona virüsü krizi! 1 ayda tam 80 milyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'ta corona virüsü krizi! 1 ayda tam 80 milyon...

Beşiktaş'ta corona virüsü krizi! 1 ayda tam 80 milyon...

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol kulüpleri ekonomik anlamda büyük zarar yaşamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden 'ta 15 Mart - 15 Nisan arası zararın 80 milyon TL olduğu tespit edildi. Ligin Haziran'da başlaması durumunda ise bu rakam 250 milyon TL'ye çıkacak...

'ta maddi kriz daha da büyüyor. Yönetici Adnan Dalgakıran 15 Mart, 15 Nisan tarihleri arasında zararın 80 milyon TL civarında olduğunu tespit etti.

Takvim'in haberine göre; Ligin Haziran'da başlaması durumunda bu rakamın 250 milyon TL'ye kadar çıkabileceği hesaplandı. Beşiktaş'ta Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında alınan 250 milyon TL'lik kredinin koronavirüs döneminde tamamen tükenmesi ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Siyah- Beyazlı yönetim için bu dönemde tek iyi haber ise 'nın FFP'yi askıya alması oldu.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 02:47
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