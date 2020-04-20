Beşiktaş'ta corona virüsü krizi! 1 ayda tam 80 milyon...
Corona virüsü salgını nedeniyle futbol kulüpleri ekonomik anlamda büyük zarar yaşamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 15 Mart - 15 Nisan arası zararın 80 milyon TL olduğu tespit edildi. Ligin Haziran'da başlaması durumunda ise bu rakam 250 milyon TL'ye çıkacak...
Beşiktaş'ta maddi kriz daha da büyüyor. Yönetici Adnan Dalgakıran 15 Mart, 15 Nisan tarihleri arasında zararın 80 milyon TL civarında olduğunu tespit etti.
Takvim'in haberine göre; Ligin Haziran'da başlaması durumunda bu rakamın 250 milyon TL'ye kadar çıkabileceği hesaplandı. Beşiktaş'ta Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında alınan 250 milyon TL'lik kredinin koronavirüs döneminde tamamen tükenmesi ciddi bir sıkıntıya neden oldu. Siyah- Beyazlı yönetim için bu dönemde tek iyi haber ise UEFA'nın FFP'yi askıya alması oldu.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 02:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta corona virüsü krizi! 1 ayda tam 80 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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