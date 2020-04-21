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21 Nisan 2020, Salı
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'tan harekatı! ...

Beşiktaş'tan Claudio Bravo harekatı! Loris Karius...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden sezon sonunda ile yollarını ayırma planları yaparken kaleyi emanet edebileceği bir isim için de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için bu kez 'nin başarılı kalecisi gündemde. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ın 2018/2019 sezonunda devi 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Alman kaleci , geldiği günden bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Siyah-beyazlılarda bu sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman eldivenin kulübü Beşiktaş'ı 'ya şikayet etmesi üzerine Erdal Torunoğulları bir açıklamada bulunmuştu. Torunoğulları açıklamada "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ!
Öte yandan Karius İngiliz Givemsport'un yaptığı 'tarihin en kötü bireysel performansları' listesinin zirvesinde yer almıştı. Hal böyleyken Karius ile yolların ayrılması sonrası yaşanacak boşluğu doldurmak isteyen yönetim, kaleci arayışlarına hız vermiş ve birçok isim gündeme gelmişti.

LİSTEDEKİ SON İSİM CLAUDIO BRAVO!
Dış basında da siyah-beyazlılar için bir çok isim ortaya atılmaya devam ederken bir iddia da goal.com'dan geldi. Habere göre siyah-beyazlılar ile sözleşme yenilemek istemeyen tecrübeli kaleci 'yu gündemine aldı.

Şilili eldivenin Manchester City'de devam etmeyeceği ve sezon bitiminin ardından takımdan ayrılacağı yazılırken, Guardiola'nın ekibinin genç kaleci Zack Steffen'i tercih edeceği, Claudio Bravo'nun ise Beşiktaş'ın yolunu tutacağı bilgisine yer verildi.

'2 SEZON DAHA OYNAR'
Menajerler daha önce de Claudio Bravo'yu siyah-beyazlılara önerdiği ve deneyimli kalecinin menajerinin Beşiktaşlı kurmaylar "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dediği biliniyordu.

  1. 21.04.2020
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