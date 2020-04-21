Beşiktaş'tan Claudio Bravo harekatı! Loris Karius...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Beşiktaş sezon sonunda Loris Karius ile yollarını ayırma planları yaparken kaleyi emanet edebileceği bir isim için de arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar için bu kez Manchester City'nin başarılı kalecisi Claudio Bravo gündemde. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın 2018/2019 sezonunda Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius, geldiği günden bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Siyah-beyazlılarda bu sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman eldivenin kulübü Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi üzerine Erdal Torunoğulları bir açıklamada bulunmuştu. Torunoğulları açıklamada "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TARİHİN EN KÖTÜSÜ!
Öte yandan Karius İngiliz Givemsport'un yaptığı 'tarihin en kötü bireysel performansları' listesinin zirvesinde yer almıştı. Hal böyleyken Karius ile yolların ayrılması sonrası yaşanacak boşluğu doldurmak isteyen yönetim, kaleci arayışlarına hız vermiş ve birçok isim gündeme gelmişti.
LİSTEDEKİ SON İSİM CLAUDIO BRAVO!
Dış basında da siyah-beyazlılar için bir çok isim ortaya atılmaya devam ederken bir iddia da goal.com'dan geldi. Habere göre siyah-beyazlılar Manchester City ile sözleşme yenilemek istemeyen tecrübeli kaleci Claudio Bravo'yu gündemine aldı.
Şilili eldivenin Manchester City'de devam etmeyeceği ve sezon bitiminin ardından takımdan ayrılacağı yazılırken, Guardiola'nın ekibinin genç kaleci Zack Steffen'i tercih edeceği, Claudio Bravo'nun ise Beşiktaş'ın yolunu tutacağı bilgisine yer verildi.
'2 SEZON DAHA OYNAR'
Menajerler daha önce de Claudio Bravo'yu siyah-beyazlılara önerdiği ve deneyimli kalecinin menajerinin Beşiktaşlı kurmaylar "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dediği biliniyordu.
- 21.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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