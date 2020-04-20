Domagoj Vida’ya çifte kanca!
Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni dönem transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Yönetimin indirim talebine henüz yanıt vermeyen Hırvat stoper için Marsilya ve West Bromwich ekiplerinin devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni dönem transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Siyah-beyazlı oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlayan ve ilk olarak 3 milyon euro'luk yıllık ücretiyle takımın en fazla kazanan isimlerinin başında gelen Vida ile görüşen yönetim, Hırvat stoperin yanıt vermemesi üzerine bu futbolcuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Fransa basını da Domagoj Vida'nın Marsilya'ya transfer iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Gazetede yer alan haberde, "Vida büyük bir savaşçı" ifadelerini kullanırken; Beşiktaş yönetimi Marsilya'dan resmi bir teklif gelmesini bekliyor. Bu arada West Bromwich Albion da, 30 yaşındaki stoperle ilgileniyor. İngiliz ekibi bu transfer için 6 milyon euro'yu gözden çıkardı. Vida'nın sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor.
- 20.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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