Bruno Varela için en doğru adres Beşiktaş! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bruno Varela için en doğru adres Beşiktaş!

için en doğru adres !

Bruno Varela için en doğru adres Beşiktaş!

Kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri olan 25 yaşındaki için 'den ilginç bir yorum geldi. ’in kaleci antrenörü , Bruno Varela için en doğru adresin olduğunu söyledi.

Kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri olan 25 yaşındaki için 'den ilginç bir yorum geldi. 'de kaleci Bruno Varela ile çalışan kaleci antrenörü , Varela için en doğru adresin olduğunu ifade etti. Ribeiro Varela için yaptığı yorumda; "Kurak bir dönemden geçiyor. Çok fazla şans bulamadı. Beşiktaş'a gidip oynamaya başlarsa, geleceği için büyük bir adım olur. Çünkü kenarda beklediği sürece gelişim sağlayamayacak. Gelişebileceği bir kulübe gidip oynaması önemli" diye konuştu. Ribeiro sözlerini "Varela; Beşiktaş'a gidersem Portekiz milli takımına tekrar çağrılırım diye düşünüyor" diye tamamladı.

Ajax'ta kiralık oynayan ve ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Varela, bugüne kadar toplam 156 resmi karşılaşmada forma giydi. Portekizli file bekçisi kulüp kariyerinde en çok (120) Benfica (A ve B) takımında görev yaptı.

  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bruno Varela için en doğru adres Beşiktaş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA