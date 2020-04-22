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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Karius 'ya gitti

Karius FIFA'ya gitti

kaleci , 'tan ayrılmaya karar verdi. ayına kadar olan alacaklarını ligler başlayınca ödemek kaydıyla Alman kaleciyle yollarını ayırma teklif etti.

kaleci , 'tan ayrılmaya karar verdi. ayına kadar olan alacaklarını ligler başlayınca ödemek kaydıyla Alman kaleciyle yollarını ayırma teklif etti. Karius ise bunu kabul etmedi. Siyah-beyazlı yönetim sözleşmesini tek taraflı feshetmek isteyince Ocak ve Şubat ayından alacaklarını bulunan Alman kaleci Loris Karius, aracılığıyla kulübe rest çekti.
  1. 22.4.2020
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