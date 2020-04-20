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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Hertha’da bırakacağım

Hertha’da bırakacağım

Boateng, gelecek planlarını anlattı.

Boateng, gelecek planlarını anlattı. Sports Week'e konuşan Ganalı oyuncu, "Hala dünyanın en iyi kulüplerinde oynayabilirim. Bugün en üst seviyede bir iki sezon daha oynayabileceğimi söyleyebilirim. Tabii bu birçok faktöre bağlı olacak. Kariyerimi 'de bitirmek istiyorum çünkü her şey orada başladı. Olympiastadion'da orta sahadaki alkışlarla bitirmek benim hayalim" ifadelerini kullandı.
  1. 20.4.2020
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